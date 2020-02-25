Государственный визит Президента Азербайджана в Италию свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений - политолог

БАКУ/Trend/ - Высокий (государственный) статус визита Президента Азербайджана в Италию свидетельствует о высокой уровне отношений двух государств.

Об этом сказал Trend российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

Он отметил, что Италия – ключевой партнер Азербайджана в Европейском союзе: "Мы наблюдаем постоянно растущее экономическое сотрудничество и расширяющиеся культурные связи Баку и Рима.

В рамках государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой было подписано немало важных документов, имеющих серьезное значение для развития двухсторонних связей и сотрудничества в международных проектах. Азербайджанская делегация провела массу встреч с руководством Италии, представителями политических и деловых кругов.

Президент Азербайджана также лично принял участие в бизнес-форуме, где свой потенциал и предложения представили свыше ста ведущих компаний Азербайджана и Италии из различных отраслей. И это несомненно придаст новый импульс экономическому сотрудничеству двух стран как в традиционных – энергетика, АПК, легкая промышленность и машиностроение, так и в новых перспективных отраслях".

Политолог добавил, что знаменательным данный визит главы Азербайджана на высоком уровне в Италию оказался еще и потому, что был осуществлен в непростой для Италии период, когда из-за вспышки эпидемии коронавируса из Китая международные экономические отношения страны усложнились.

Также эксперт напомнил, что Италия является одним из участников Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта и последовательна в своей позиции: "Урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией должно вестись исключительно на основе фундаментальных принципов Хельсинкского заключительного акта, с сохранением суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ, соответствующих документов и решений ООН и ОБСЕ. И это нашло свое отражение в подписанной лидерами двух стран итоговой Совместной декларации".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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