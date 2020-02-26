Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские агрессоры учинили в азербайджанском городе Ходжалы геноцид, ставший одной из самых кровавых трагедий в истории человечества. Со дня трагедии прошло 28 лет. В результате этой массовой резни были беспощадно убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, 487 человек стали инвалидами, 1275 мирных жителей захвачены в плен, о судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно. В результате этого акта геноцида были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей. Ежегодно азербайджанцы всего мира и те, для кого справедливость превыше всего, чтут память жертв Ходжалинской трагедии.

Тысячи жителей столицы Азербайджана рано утром 26 февраля собрались у мемориала, воздвигнутого в Хатаинском районе в память о жертвах трагедии, чтобы принять участие в поминальной церемонии, посвященной 28-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти.

У мемориала был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику, почтил память жертв трагедии.

Цветы к памятнику возложили Первая леди Мехрибан Алиева, представители государства и правительства.