Обнародовано число раненых и военнослужащих-шехидов Азербайджана в результате нарушения Арменией режима прекращения огня

БАКУ/Trend/ - Обнародовано количество азербайджанских военнослужащих, раненых и ставших шехидами в результате нарушения Арменией режима прекращения огня со дня его объявления.

Как передает в среду Trend, об этом на совместной пресс-конференции МИД и Генпрокуратуры Азербайджана в связи с 28-й годовщиной Ходжалинской трагедии сказал начальник отдела особого следствия Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев.

Он сообщил, что со дня объявления режима прекращения огня были ранены и стали шехидами 856 азербайджанских военнослужащих.

Тагиев отметил, что в результате преступлений Армении против человечности были убиты около 10 тысяч азербайджанцев, свыше 20 тысяч ранены, более пяти тысяч человек взяты в плен и заложники.

В рамках уголовных дел по преступлениям против человечности, совершенным в Ходжалы, Гарадаглы и других населенных пунктах, по статьям геноцид, депортация и другим УК Азербайджана доказана виновность 305 лиц, вынесено решение об их привлечении к уголовной ответственности.

"Из этих лиц Арсен Багдасарян и Карен Дасарян привлечены к уголовной ответственности в Газахе. В настоящее время продолжается работа по расследованию военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана, установлению полного круга потерпевших, привлечению к уголовной ответственности других сопричастных лиц", - добавил Эмиль Тагиев.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1 000 человек были ранены, 1 275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)