Состоялся телефонный разговор Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 февраля позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Глава азербайджанского государства поздравил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности на благо братской Турции и крепкого здоровья.
Президент Турции поблагодарил Президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и поздравление.
Коснувшись значения состоявшегося вчера в Баку заседания Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня, главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами и впредь будут успешно развиваться.
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