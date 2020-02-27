В азербайджанской школе Карабах в Швейцарии прошел квест, посвященный Ходжалинской трагедии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 28-летия Ходжалинской трагедии, при организации посольства Азербайджана в Швейцарской Конфедерации и Государственного комитета по работе с диаспорой, в азербайджанской еженедельной школе «Карабах», действующей при диаспорской организации «Азербайджано-Турецкая культурная ассоциация» в городе Солотурн, был проведён прикладной-педагогический квест/симуляционная игра «Ходжалы-92», сообщили Trend в пресс-службе посольства.

Квест был проведен Гасимом Насировым, председателем “Центра культуры азербайджанцев в Швейцарии”, и этот квест был подготовлен в соответствии с опытом ООН.

Квест был симуляционной игрой позволяющей участникам почувствовать те ужасы, которые испытали люди, вынужденные покинуть Ходжалы. Во время игры участники принимая имена и фамилии реальных людей из Ходжалы играли их рол в течение 2 часов.

Во второй части проекта студенты собрались в одной комнате и поделились своими мыслями об игре.

В конце проекта в память о 613 невинных людях, которые были жестоко убиты в Ходжалы, студенты сделали голубей из бумаги и написали свои мысли на нем.

Среди этих мыслей есть такие слова как «нет войне», «пусть этот ужас не повторится», «Те, кто это совершили, далеки от человечности» и «это никогда не следует забывать».

После игры комментарии студентов об их опыте подтвердили, что проект оказал на них большое влияние и был успешным проектом по продвижению международного признания Ходжалинских истин.