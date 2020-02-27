Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО) (версия 2)
добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:32 )
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану, баронессой Эммой Николсон.
Как сообщает Trend, на встрече баронесса Эмма Николсон вручила Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок, отправленный сборной Уэльса, которая примет участие в предстоящих в Баку в этом году матчах чемпионата Европы по футболу.
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