В Баку проведено заседание министров молодежи и спорта исламских стран

БАКУ/Trend/ - В Баку 27 февраля проведено заседание Постоянного совета министров молодежи и спорта стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает в четверг Trend, на мероприятии выступил министр молодежи и спорта Азад Рагимов. Он напомнил, что первый форум молодежи ОИС был проведен 15 лет назад в Азербайджане. Он также отметил, что через несколько дней в Саудовской Аравии будет проведен Молодежный форум волонтеров исламского мира.

"Основной целью предстоящего мероприятия является защита интересов исламских стран на международной арене в рамках мира и гармонии. К сожалению, мировая общественность пока недостаточно информирована об активном волонтерском движении стран ОИС. К примеру, в I Европейских играх и IV Играх Исламской солидарности приняли участие свыше 25 тысяч волонтеров. В Formula-1, который проводится в Баку ежегодно с 2016 года, принимают участие свыше 3 500 волонтеров", - сказал Азад Рагимов.

Заседание проводится с целью обсуждения перспектив укрепления связей и расширения сотрудничества.

Отметим, что в постоянном совете представлены министры молодежи и спорта Турции, Азербайджана, Саудовской Аравии, Палестины, Ирака, Ирана и Сенегала, а также руководители Молодежного форума ОИС и Спортивной федерации исламской солидарности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)