Президент Ильхам Алиев уволил в запас трех генералов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об увольнении в запас трех высших офицеров вооруженных сил страны.

Согласно распоряжению, в запас из рядов ВС с правом ношения военной формы увольняются:

генерал-лейтенант Асиф Микаил оглу Джабраилов

генерал-лейтенант Аскер Сабир оглу Халилов

генерал-лейтенант Фархад Сабир оглу Таги-заде.