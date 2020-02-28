Станислав Ткаченко: Азербайджан сохранил жизнеспособность проекта "Север-Юг"

БАКУ/Trend/ - Развитие национальной сети автомобильных и железных дорог, обслуживающих транзитную торговлю России и ЕС с Индией – важнейший вклад Азербайджана в глобальную инфраструктуру транспортных перевозок.

Об этом сказал Trend доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Он напомнил, что проект международного транспортного коридора, сформулированный в 2000 году и принявший окончательную форму трехстороннего соглашения Индии, Ирана и России, возник в эпоху, которую уже можно назвать ушедшей: "В начале нынешнего столетия доминировали оптимистичные оценки экономического роста в Индии и ЕС, поэтому идея построить мощную транспортно-логистическую систему, соединяющую два крупнейших рынка планеты (европейский и южно-азиатский) стала крайне привлекательной. С 1994 года Евросоюз также увлекался развитием системы панъевропейских транспортных коридоров, поэтому предложение России с партнерами построить за собственные средства транспортный коридор, дающий продолжение продвигаемым ЕС магистралям, показалась Брюсселю интересной.

Уже к 2004 году Россия создала на своей территории необходимую инфраструктуру, в том числе путем модернизации сотен километров железных дорог, строительства нового порта Оля в Астраханской области и морского канала, соединяющего этот порт с Каспием. Портовые терминалы были построены и в Иране: на каспийском побережье (порт Энзели) и на побережье Персидского залива (порт Бендер-Аббас). Первые грузы по коридору "Север-Юг" стали перевозиться уже в 2002 году. Именно тогда стали возникать вопросы, которые разработчики проекта не смогли предвидеть или проигнорировали".

Одним из вопросов, по словам профессора, был акцент России на перевозке грузов морским путём по Каспию, а не сухопутным по западному маршруту (через Азербайджан) или по восточному (через Казахстан и Туркменистан): "Наиболее привлекательные и прибыльные для перевозки грузы сегодня – это контейнеры, но перегрузка их на корабли, а затем обратно на железнодорожные платформы, делает их более дорогими и долгими. Решение проблемы было найдено в привлечении к проекту Азербайджана, и сегодня этот шаг обеспечил сохранение всего проекта коридора "Север-Юг" как реально действующего".

Станислав Ткаченко отметил, что это очень хороший проект с точки зрения преимуществ для быстрой и дешевой доставки контейнеров и некоторых других видов грузов: "Несмотря на то, что сегодня потенциал коридора "Север-Юг" используется недостаточно, он, безусловно, станет вновь актуальным, как только наступит разрядка в политических и торгово-экономических отношениях ЕС с его восточными партнерами: Россией, Ираном и Индией".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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