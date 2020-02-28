В Азербайджане будет проведен 100-летний юбилей Азиза Мирахмедова
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Азиза Мирахмедова.
Согласно распоряжению, Национальной академии наук Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий по случаю 100-летнего юбилея заслуженного деятеля науки Азиза Мирахмедова, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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