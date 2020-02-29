Миграция - потенциально полезный для Азербайджана ресурс - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Миграция это ресурс, и Азербайджан может этим ресурсом воспользоваться.

Об этом сказал Trend, руководитель Группы исследований миграции и этничности, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте РФ Евгений Варшавер.

Эксперт считает, что в Азербайджане в этом смысле есть все предпосылки: «С одной стороны, это постсоветская страна с эгалитарным урбанистическим наследием. В советских городах не было ярко выраженных богатых и бедных районов, в результате чего в России постсоветские мигранты стали расселяться довольно равномерно, что способствует их интеграции. С другой, это особенности исторического развития Азербайджана, его географическое положение, этнический состав населения создали условия для мирного сосуществования представителей разных религий и национальностей на этой территории. Эта парадигма сейчас активно обсуждается в экспертном сообществе, и считается, что ее экономическая и социальная эффективность выше, чем у моделей, не настроенных на интеграцию мигрантов, склонных к их пространственной сегрегации и не рассматривающих как потенциальных граждан. Примерами стран завязанных на привлечение мигрантов в качестве постоянных жителей являются Австралия и США. То есть Азербайджан с точки зрения миграционной политики может воплотить модель закавказской Австралии, хотя Баку когда-то называли Парижем на Каспии».

По его словам, неверно трактовать миграцию как проблему: «Миграция в экономически успешных странах воспринимается как ресурс, эти страны соперничают в привлечении мигрантов. Так, Россия и Азербайджан постепенно могут выходить на новые миграционные рынки, поскольку старые исчерпываются. Обычно, обратной стороной медали миграции является некоторый уровень общественной турбулентности в связи с тем, что принимающему обществу и мигрантам нужно время на взаимную адаптацию, однако, как показывают наши исследования, на мировом фоне Россия успешно справляется с интеграцией мигрантов и, в целом, готова «переваривать» большие объемы миграции из разных стран. Вопреки расхожему мнению о несовместимости и столкновении культур, люди довольно эффективно адаптируются друг к другу – было бы желание».

По мнению Евгения Варшавера, лучший способ борьбы с нелегальной миграцией – это легализация мигрантов: «Россия некоторое время назад провела миграционную амнистию и, в целом, облегчила пребывание иностранных граждан на своей территории. Эти практики – то, что в первую очередь следует перенимать, но я бы советовал в первую очередь заказать большой обзор миграционной политики в разных странах, определиться с целями развития страны и выбрать то, что лучше всего сообразуется с этими целями».

Эффективными интеграционными мерами, согласно его словам, стали бы разнообразные регулярные мероприятия, направленные на установление связей между мигрантами и старожилами, на продвижение мигрантов на рынке труда и прочее, а культуру можно транслировать, например, проводя бесплатные экскурсии для мигрантов в городские музеи.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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