В структуре Службы государственной безопасности Азербайджана сделаны изменения

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об изменении указа Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Службы государственной безопасности Азербайджана" от 13 января 2016 года № 724.

Согласно указу, утверждены изменения в структуре Службы государственной безопасности и количественном пределе штата военнослужащих Службы государственной безопасности, содержащихся за счет государственного бюджета Азербайджана, и принятых на работу в системе Службы государственной безопасности Азербайджана.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.