В структуре Службы государственной безопасности Азербайджана сделаны изменения
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об изменении указа Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Службы государственной безопасности Азербайджана" от 13 января 2016 года № 724.
Согласно указу, утверждены изменения в структуре Службы государственной безопасности и количественном пределе штата военнослужащих Службы государственной безопасности, содержащихся за счет государственного бюджета Азербайджана, и принятых на работу в системе Службы государственной безопасности Азербайджана.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
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