Азербайджан выразил соболезнования Египту

БАКУ /Trend/ - 28 февраля заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, посетив посольство Египта в Азербайджане, выразил соболезнования в связи с кончиной четвертого президента Египта, видного политического и государственного деятеля Хосни Мубарака, передает в пятницу Trend со ссылкой на Кабинет Министров.

Вице-премьера Мустафаева принял чрезвычайный и полномочный посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим Ахмед Ибрагим. Шахин Мустафаев, подчеркнув дружественные отношения между Азербайджаном и Египтом, отметил, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается.

В заключение Шахин Мустафаев выразил соболезнования от имени правительства Азербайджана и оставил памятную запись в траурной книге.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)