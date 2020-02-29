Президент Ильхам Алиев: Подписание в 1994 году «Контракта века» не было лишь коммерческим проектом. Для нас это был проект, позволивший выжить

БАКУ/Trend/ - Подписание в 1994 году «Контракта века» не было лишь коммерческим проектом. Для нас это был проект, позволивший выжить.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на VI заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

"Конечно, одним из основных путей построения государства было создание сильной экономики, и без иностранных инвестиций это было невозможно. Поэтому было абсолютно ясно, что надо привлекать иностранные компании для инвестирования, однако куда следовало вкладывать инвестиции? Единственной сферой, которая могла представлять интерес для иностранных компаний, являлся нефтяной сектор. Однако Азербайджан считался очень рискованной страной, представители иностранных компаний чувствовали себя здесь некомфортно, не было даже нормальных отелей, в которых они могли остановиться. Конечно, привлечение инвестиций в такой ситуации было делом не простым. Однако нам удалось сделать это, и в сентябре 1994 года Азербайджан и консорциум иностранных компаний подписали контракт по месторождениям «Азери-Чираг-Гюнешли». Это стало началом нашего пути к прогрессу, процветанию и развитию", - сказал глава государства.

По его словам, поэтому в современной истории Азербайджана нефтяной фактор сыграл решающую роль.

"В прошлом, когда Азербайджан не был независимым, как вам известно, нефть впервые была добыта в Баку, и первая в мире скважина находится, может быть, на расстоянии 10 километров отсюда. Но нашему народу не удалось воспользоваться этим. Во времена, когда Азербайджан не был независимым, было добыто более 1 миллиарда тонн нефти. Если бы в то время Азербайджан был независимым, то сегодня мы могли бы стать одной из самых богатых и процветающих стран мира. Но эти природные ресурсы не служили интересам азербайджанского народа. Это произошло только после того, как мы стали независимыми", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодняшний Азербайджан является наглядным примером этого.

"Поэтому подписание в 1994 году «Контракта века» не было лишь коммерческим проектом. Для нас это был проект, позволивший выжить. Для нас это был проект, позволивший усилить государственность, экономику, обеспечить для наших граждан лучшую жизнь. Все это произошло. На нашем примере нефть – это не проклятие. Нефть была одним из средств, важнейших средств для достижения успеха, построения сильной страны, обеспечения нормальной жизни людей, для стабильности, безопасности, сосуществования в гармонии с соседями. После этого интерес к Азербайджану возрос, и в 1996 году было подписано соглашение «Шахдениз». В то время газ не был особо важным фактором в энергетической безопасности стран. Поэтому подписание соглашения «Шахдениз» не считалось столь же важным, как подписание в 1994 году контракта «Азери-Чираг-Гюнешли». Однако сегодняшние реалии показывают, как мудро было сделать это вовремя. Затем, в 1997 году на контрактной площади была добыта первая нефть. Считаю, что это тоже было рекордом, потому что обычно между подписанием контракта с иностранными инвесторами и добычей первых углеводородных ресурсов проходит более 3 лет. У нас же это произошло за 3 года, что позволило нам начать инвестирование других секторов экономики", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в 2002 году решение о строительстве основного нефтепровода уже было претворено в жизнь, так как началось практическое строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

"До этого уже были сданы в эксплуатацию два трубопровода – Баку-Новороссийск и Баку-Супса, по которым наша нефть поставлялась в Россию, Грузию и черноморские порты. Поэтому открытие в 2006 году Баку-Тбилиси-Джейхан стало еще одним этапом в развитии нашей страны, так как после этого мы начали получать доход, вкладывать инвестиции в инфраструктуру и в человеческий капитал. А в 2007 году Азербайджан впервые превратился в международного экспортера газа, был открыт газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Считаем, что большинство из запланированного успешно выполнено. Но перед нами стояли новые вызовы. Мы должны были начать полномасштабную разработку «Шахдениз», проекта «Шахдениз-2». Без системы основного газопровода это было невозможно. Поэтому консорциум ждал нас для достижения договоренности с партнерами, принятия заключительного инвестиционного решения, и мы добились этого. В 2012 году Азербайджан и Турция подписали договор о строительстве Трансанатолийского трубопровода – TANAР. До этого, как я уже отметил, мы подписали совместную декларацию с Европейской комиссией. Вслед за этим международный консорциум принял заключительное инвестиционное решение, связанное с «Шахдениз-2», и практически был дан старт строительству, которое было успешно осуществлено. В 2018 году в Баку – на Сангачальском терминале мы уже отметили официальное открытие Южного газового коридора, а в июне газ по TANAР достиг турецкого рынка. Как я уже сказал, в ноябре прошлого года TANAР достиг границ с Европой. Реализация TAР уже завершилась на 92 процента. Таким образом, это наша общая история успеха", - сказал глава государства.