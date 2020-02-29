Азербайджанская армия начинает широкомасштабные командно-штабные учения

БАКУ/Trend/ - В соответствии с планом подготовки войск на 2020-й учебный год, 2 марта в азербайджанской армии начинаются широкомасштабные командно-штабные учения, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Проведение учений под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова будет осуществлено на местности, картах и макетах местности с широким применением информационных технологий, а также уточнением расчетов, временных показателей и проверкой планов реализации принятых решений соответствующими органами управлений.

На каждом этапе учений будут тщательно рассмотрены наиболее важные вопросы развития военных событий. Будут учитываться повышения боевой готовности, своевременное и всестороннее обеспечение войск всем необходимым, в том числе информацией, правильное применение оружия и других самых современных средств управления войсками.

Учения продлятся до 6 марта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)