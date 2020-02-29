Турал Гянджалиев: Пусть армянская община знает, что у нее уже есть законно избранный депутат (Интервью)

БАКУ/Trend/ - Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев, который одержал победу на внеочередных выборах в парламент Азербайджана, прошедших 9 февраля, заявил, что готов также представлять армянскую общину Карабаха. Как передает Trend, об этом он сказал в интервью Day.Az и Azernews.

"Я баллотировался от избирательного округа Ханкенди № 122 и выиграл выборы. Если мой мандат будет одобрен Конституционным судом, я хочу сказать, что готов представлять не только азербайджанскую, но и армянскую общину Ханкенди," - заявил Гянджалиев.

Комментируя запланированные в марте так называемые "парламентские и президентские выборы", которые должны быть проведены сепаратистским режимом, незаконно созданным в оккупированном Нагорном Карабахе, Гянджалиев заявил, что эти выборы не будут признаны мировым сообществом.

"В марте фиктивный режим в Нагорном Карабахе намеревается провести незаконные выборы. Они не имеют правовой основы и не будут признаны миром. Я обращаюсь к армянской общине с просьбой поддержать законно избранного депутата, который представляет Ханкенди, вместо того, чтобы проводить незаконные выборы и жить в условиях незаконного режима. Я разберусь с вашими проблемами. Пусть армянская община знает, что у нее уже есть законно избранный депутат," - сказал Гянджалиев.

Глава азербайджанской общины подчеркнул, что будет использовать весь свой потенциал для защиты интересов жителей Ханкенди. "К сожалению, наш родной город находится под оккупацией, и жители Ханкенди разбросаны по разным городам и районам Азербайджана," - напомнил он.

Гянджалиев рассказал о трудностях представления избирательного округа, который находится под оккупацией.

"Мы должны ездить по всему Азербайджану, чтобы встретиться с нашими избирателями и выслушать их проблемы. Несмотря на все трудности, это привилегия и ответственность для нас. Их голоса, их проблемы и особенно их тяжелое положение в результате армянской оккупации, будут озвучены не только в парламенте, но и с трибуны авторитетных организаций по всему миру," - резюмировал Гянджалиев.