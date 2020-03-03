Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Геранбойской центральной районной больницы (версия 2)

Политика 3 марта 2020 15:41 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Геранбойской центральной районной больницы (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:15)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 3 марта приняли участие в открытии Геранбойской центральной районной больницы. Об этом сообщает во вторник со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Вначале глава государства разрезал ленту в знак открытия больницы.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал главу государства и Первую леди о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в больнице.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом этого медицинского учреждения.

В заключение было сделано фото на память.

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