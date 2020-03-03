Губернатор Ростовской области РФ вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный альбом с видеозаписью, посвященной участию великого лидера Гейдара Алиева в открытии мемориала «Самбекские высоты» (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Ростовской области Российской Федерации Василием Голубевым. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный альбом с видеозаписью.

Видеоальбом посвящен визиту в 1980 году великого лидера Гейдара Алиева, возглавлявшего в то время Азербайджан, в Ростовскую область. В ходе визита великий лидер принял участие в открытии мемориала «Самбекские высоты», являющегося символом освобождения Ростовской области и посвященного героизму азербайджанских солдат, проявивших исключительную отвагу в годы Великой Отечественной войны. В то время 130-я и 416-я дивизии, состоящие из наших соотечественников, мужественно сражавшихся в боях с немецкими фашистами, были удостоены почетного звания «Таганрогская».

Представляем вашему вниманию преподнесенную губернатором Ростовской области Василием Голубевым Президенту Ильхаму Алиеву видеозапись, посвященную визиту великого лидера Гейдара Алиева в Ростовскую область в 1980 году для участия в открытии мемориала «Самбекские высоты».