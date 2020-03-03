Президент Ильхам Алиев прибыл в Шамкирский район (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 марта прибыл в Шамкирский район.

Вначале глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Шамкир и возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проводимой в районе работе.