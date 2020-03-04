Президент Ильхам Алиев всегда рядом с народом в трудные дни - депутат

БАКУ/Trend/ - Поездки Президента Ильхама Алиева в регионы и общение с людьми в то время, когда в мире наблюдается распространение инфекции коронавируса, - еще один показатель того, что глава государства всегда рядом с народом, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса Джавид Османов.

Османов отметил, что Президент Ильхам Алиев не перенес поездки в регионы страны: посетил Геранбойский, Шамкирский, Газахский и Агстафинский районы, принял участие в открытии ряда объектов, встретился с представителями общественности.

«В связи с коронавирусом в мире переносятся международные массовые мероприятия, главы государств, представители правительств переносят свои визиты. Однако в самые трудные дни Президент Ильхам Алиев всегда рядом с народом и среди людей. Это говорит о том, что для главы государства приоритетом остается решение социальных проблем и развитие регионов страны».

Депутат подчеркнул, что сегодня в Азербайджане предпринимаются серьезные меры по предотвращению распространения коронавируса в Азербайджане: «Со дня появления угрозы заражения данным вирусом государством были предприняты оперативные меры для пресечения вероятности эпидемии. В частности, лица, приезжающие из Ирана, где распространен вирус, взяты на карантин. Также введено ограничение на въезд и выезд на границе с Ираном».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)