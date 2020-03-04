Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Агстафинского аграрно-промышленного комплекса (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 марта принял участие в открытии Агстафинского аграрно-промышленного комплекса.
Председатель Наблюдательного совета комплекса Расул Оруджев проинформировал главу государства о созданных на предприятии условиях.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с комплексом.
Затем глава государства встретился с коллективом предприятия.
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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Агстафинского аграрно-промышленного комплекса (ФОТО)
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