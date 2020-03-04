Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе
БАКУ /Trend/ - Четвертого марта в Товузе состоялось открытие историко-краеведческого музея.
Как сообщает в среду Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии.
Глава государства разрезал ленту в знак открытия музея.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными в музее условиями.
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