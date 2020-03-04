Эльхан Алескеров: Москва расставляет акценты в карабахской политике

БАКУ /Trend/ - Власти Российской федерации приняли решение о закрытии въезда в страну на 5 лет Масису Маиляну и Самвелу Бабаяну, которые считаются кандидатами в т.н. «президенты НКР», на запланированных на 31 марта незаконных выборах на оккупированных территориях Азербайджана. Решение о закрытии въезда в страну Маиляну и Бабаяну, означает, что эти креатуры, за которыми усматривается поддержка премьер-министра Армении Пашиняна, неприемлемы для Москвы со всеми вытекающими из этого последствиями. Если изучить послужные списки Маиляна и Бабаяна, то можно с уверенностью говорить, что российские власти закрыли въезд в страну двум известным Москве армянским экстремистам, которые были назначены в Ханкенди «карабахским кланом», однако, в дальнейшем изменили ориентацию и заняли соглашательскую позицию в отношении Пашиняна и его команды.

Первый т.н. «министр иностранных дел НКР» Маилян переформатировался в фавориты пашиняновской команды и тесно связался с некоммерческими организациями Армении, финансируемыми фондом Джорджа Сороса «Открытое общество». Маилян является одним из немногих членов «карабахского клана», которые активно участвовали в митингах, организуемых для Пашиняна в Ханкенди. В этой связи, Пашинян планировал поддержать Маиляна для усиления своего влияния на процессы происходящие на оккупированных территориях Азербайджана. Главным тезисом выступлений является популистское высказывание, что «признание независимости «Арцаха» — лишь вопрос времени». При активном содействии зарубежного армянского лобби т.н. «министр иностранных дел НКР» Маилян в прошлом году совершил визит в США, где выступил на состоявшемся в Конгрессе мероприятии, которое было посвящено теме отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана. Очевидно, что Москве, как и Баку, не нравится заигрывание пашняновской команды и некоторых лидеров оккупационного режима в Ханкенди с Вашингтоном по вопросу признания т.н. «НКР» Упомянутый шаг может привести с одной стороны к потере влияния Москвы в Армении и в регионе в целом, а с другой, к категорическому неприятию со стороны Азербайджана и последующей дестабилизации ситуации в регионе. Не менее одиозной фигурой является и другой «кандидат» - бывший командующий т.н. армией «НКР» Самвел Бабаян. Известный своими криминальными наклонностями указанный экс-министр в 2000 году был приговорен к 14 годам лишения свободы за организацию покушения на тогдашнего президента т.н. «НКР» Гукасяна, однако спустя 4,5 года был помилован. В 2017 году Бабаян был арестован по другому обвинению - в контрабанде оружия. В ходе операции проведенной Службой национальной безопасности он был арестован и осужден на 6 лет за контрабандную транспортировку в Армению из Грузии зенитного ракетного комплекса «Игла». Бабаян также изменил «карабахскому клану», так как позиционирует себя, в качестве союзника нового правительства Армении. Причина заключается в том, что из тюрьмы он был освобожден и амнистирован после прихода к власти премьер-министра Пашиняна. Бабаян вместе со сторонниками рвется баллотироваться на пост «президента» Карабаха, но ему мешает то обстоятельство, что у него нет 10-летнего постоянного проживания в Карабахе. Награбленные в период оккупации азербайджанских земель средства Бабаян транжирил, проживая долгое время в России и Армении. Сегодня Москва расставляет акценты в своей карабахской политике с учетом расклада сил в Армении после избрания премьер-министром Армении «соросовского» кадра Пашиняна. Российские власти показали «красную карточку» или, скорее, поставили «крест» на двух кандидатах Маиляне и Бабаяне, убив в зародыше их политические перспективы. Армяне вряд ли будут назначать или «избирать» в т.н. «президенты НКР», человека невъездного в Россию, от которой всецело зависит судьба Армении, а значит и оккупационного образования. Одновременно, этим решением Москва очертила премьер-министру Пашиняну сферу влияния, которая не выходит за пределы Армении и не распространяется на оккупированные территории Азербайджана. Все это дает основание полагать, что дальнейшее обострение отношений между Ереваном и Ханкенди неизбежно и может привести к серьезному политическому кризису, если не силовому противостоянию.

Директор экспертного совет

“Baku Network”

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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