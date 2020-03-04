Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса “ASAN Həyat” в Товузе (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 марта принял участие в церемонии открытия комплекса "ASAN Həyat" в Товузе, сообшает в среду Trend.
Глава государства разрезал ленту в знак открытия комплекса.
Помощник Президента – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев проинформировали главу государства о комплексе.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с представленными в комплексе инновациями.
Затем глава государства встретился с волонтерами ASAN.
Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.
В заключение было сделано фото на память.