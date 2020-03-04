Для Азербайджана проект «Один пояс – один путь» – серьезная возможность выйти на рынки других стран - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Для Азербайджана проект «Один пояс – один путь» – серьезная возможность для расширения географии международного сотрудничества через Китай.

Об этом сказал Trend руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

Он напомнил, что после распада СССР, образовался дефицит подобного рода крупных проектов с участием новых независимых государств: «В данном случае абсолютно все стороны получают преимущества, во-первых предоставляя свою территорию для транзита, во-вторых, используя эту инфраструктуру за пределами своих стран для доставки товаров, как в Китай, так и в другие страны».

В целом, по его словам, «Один пояс – один путь» повторяет основное географическое направление Шелкового пути, связывая Европу с Китаем, за исключением нескольких нюансов: «Некогда сухопутный маршрут соединял две крупнейшие экономики того времени. Но в дальнейшем появились экономически более эффективные морские пути, поэтому сухопутный маршрут «Шелковый путь» в конечном итоге перестал действовать. Сейчас, когда мы говорим про «Один пояс - один путь», то должны учитывать, что он состоит из двух путей – морского и сухопутного.

Сухопутный путь географически повторяет исторический маршрут "Шелкового пути": проходя через Евразию, через страны Центральной Азии и Южного Кавказа, соединяет Китай и ЕС. Учитывая перегруженность морских коммуникаций, для Китая важно обеспечить и сухопутные коммуникации со своими ключевыми экономическими партнерами. И в этом контексте для КНР Евразия представляет собой достаточно важный географический интерес».

Эксперт считает, что Китай, реализуя проект «Один пояс – один путь» достигает сразу несколько целей: обеспечивает альтернативные транспортные маршруты с Россией и ЕС и себя – энергоресурсами. В целом транспортные сухопутные маршруты дублируются с трубопроводными, соединяющими Каспийское море с Китаем: «Это газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай и нефтепровод Казахстан-Китай. И, конечно же, КНР обеспечивает рынок сбыта для товаров, в том числе и произведенных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, который граничит с Центральной Азией. Китай здесь преследует сразу несколько целей. Формирование сети экономических проектов, создание и привязка базы для сотрудничества со странами Центральной Азии и Южного Кавказа, в частности с Азербайджаном, и создает возможности для торговли».

Политолог отметил, данная геополитическая программа важна для Китая с точки зрения презентации страны глобальным игроком с серьезным видением и с масштабными программами: «Иными словами, это такая геополитическая конструкция, включающая в себя огромное количество разных проектов, в том числе и перенос промышленных площадок из Китая в Центральную Азию и реализация целого комплекса инфраструктурных и промышленных проектов в Центральной Азии».

В том числе Притчин заявил, что проект «Один пояс – один путь» повторяет великий "Шелковый путь" не только географически, но и по программе ТРАСЕКА, которая была предложена западными странами, но в конечном итоге так и не была реализована: «Китай довел дело до конца и, в принципе, мы видим, что строительство инфраструктуры завершено. Здесь для Китая как нельзя кстати пришлась самостоятельная инициатива Баку с партнерами на Южном Кавказе с Грузией и Турцией. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс позволила Китаю замкнуть южную часть проекта «Один пояс – один путь», через Центральную Азию, порт Актау, порт Баку и связать с турецкой и европейской инфраструктурой».

В целом, по мнению аналитика, можно с уверенностью сказать, что транспортно-логистические проекты, проходящие через Азербайджан в Европу, достаточно безопасные для транзита.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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