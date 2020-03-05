Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Агстафинского аграрнопромышленного комплекса (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 4 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Агстафинского агропромышленного комплекса.

Как сообщает Trend, председатель Наблюдательного совета Общества с ограниченной ответственностью "Агстафинский агропромышленный комплекс" Расул Оруджев проинформировал главу государства о проводимой здесь работе и созданных условиях.

Было сообщено, что на втором этапе проекта в комплексе созданы завод по производству семян бобовых перерабатывающей мощностью 5 тонн в час, завод по производству семян зерновых перерабатывающей мощностью 25 тонн в час, оснащенные очистительным оборудованием мощностью 200 тонн в час и сушильным оборудованием мощностью 50 тонн в час резервуары мощностью хранения 36 тысяч тонн. Кроме того, в комплексе построены и сданы эксплуатацию мельница перерабатывающей мощностью 120 тонн в сутки, завод по производству хлеба и полуфабрикатов, оснащенный современным оборудованием объект по услугам общественного питания fast-food, агромаркет, подземная автостоянка.

Глава государства ввел предприятие в действие.

Было сообщено, что на предприятии осуществляется вся цепочка – от производства семян и выращивания зерна до его переработки и изготовления конечной продукции. Продукция полностью соответствует как показателям качества, так и международным биостандартам. Все технологические линии, используемые на производственных участках, произведены в Германии и Швейцарии. С целью получения международного биосертификата предприятие проводит соответствующие процессы сертификации, осуществляет работу по экспорту производимых семян и другой полуфабрикатной продукции.

В комплексе также создан мультифункциональный культурный центр на 300 мест. Здесь можно проводить различные мероприятия.

Президент Ильхам Алиев посмотрел продукцию, производимую на предприятии.

Отметим, что в рамках третьего этапа проекта дан старт строительству транспортно-логистического центра в Газахском районе, холодильного склада 25 тысяч кубометров для хранения плодоовощной продукции при Агстафинском агропарке, а также отельного комплекса в целях развития агротуризма в регионе.

Общая площадь Агстафинского агропарка составляет 20 гектаров, на 10 гектарах строительные работы уже завершены, началось строительство на очередных 6 гектарах. Транспортно-логистический центр Агстафинского агропарка, построенный в селе Чайлы Газахского района, занимает территорию площадью 4,2 гектара. Реализация таких проектов вносит большой вклад в осуществление мер по созданию рабочих мест в стране. Общее число работающих в Агстафинском агропарке и его дочерних предприятиях составляет 360 человек. Создание предприятия вносит вклад в обеспечение занятости в регионе. Одной из главных концепций проекта является осуществление принципа "С поля на стол".

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом предприятия.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Приветствую вас. Я уже в третий раз знакомлюсь с работой Агстафинского агропарка. Всякий раз находясь здесь, я вижу новшества, развитие. Рад, что в эти годы агропарк развивался высокими темпами, в том числе были учтены и мои рекомендации. Таким образом, в Агстафинском районе создан очень современный производственный, коммерческий, торговый комплекс.

В первый раз я приехал сюда в 2012 году. В то время мы отмечали первый этап создания агропарка. После этого в 2016 году был заложен фундамент предприятия, с которым я здесь сейчас ознакомился. И вот сегодня – в 2020 году я вновь нахожусь здесь. Рад и хочу еще раз сказать, что агропарк является сегодня крупным предприятием, играющим очень важную роль в сельскохозяйственной и перерабатывающей отрасли Азербайджана. И это естественно, так как в Азербайджане созданы прекрасные условия для предпринимателей, инвесторов. Они знают, что за ними стоит государство. Знают, что Азербайджан и дальше будет идти по пути стабильности. А это главное для инвесторов. Каждый инвестор – иностранный или местный, - планируя свои инвестиции, непременно учитывает эти факторы. Во время встреч со многими иностранными инвесторами главное, о чем они мне говорили, это то, что в Азербайджане есть стабильность. Этой стабильности уже 27 лет, и дальнейшее успешное развитие страны ни у кого не вызывает сомнений.

Кроме того, имеющаяся инфраструктура. Если бы до сих государство не реализовало в регионах инфраструктурные проекты, наверное, инвесторы искали бы другие места для своих инвестиций. В Агстафинском районе проделана огромная работа в этой области. Сегодня на открытии новой подстанции мне сообщили, что в настоящее время энергоснабжение Агстафинского района находится на уровне 20 мегаватт, однако потенциал вдвое выше. То есть, создание вдвое большего количества промышленных предприятий, других объектов будет обеспечено уже имеющимися энергетическими мощностями. Конечно, хороший уровень энергообеспечения является одним из важных условий для бизнеса. Должен отметить, что в отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан занимает второе место в мире по коэффициенту доступности электроэнергии. Уровень газификации в Агстафинском районе составляет 90 процентов. Уровень отремонтированных дорог – около 90 процентов. В 2013 году завершился и был сдан в эксплуатацию проект питьевой воды. То есть, для инвесторов созданы все условия. Рад, что инвесторы Агстафинского агропарка, используя все эти возможности, вложили крупные средства. Как мне сообщили, вложены средства на сумму почти 80 миллионов манатов. И вложенные средства – на виду. Потому что, еще раз хочу сказать, я уже в третий раз нахожусь здесь, и история развития данного агропарка происходила на моих глазах.

Агропарк окажет огромную поддержку также развитию сельского хозяйства. Я поинтересовался, урожайность превышает среднюю урожайность. Средняя урожайность в зерноводстве по стране составляет 32 центнера, а у вас – 40-50 центнеров. Это тоже очень важно, так как наши посевные площади несколько ограничены, поэтому повышению урожайности необходимо уделять особое внимание.

Предприниматели окружены заботой государства, которое оказывает им поддержку. Государство оказало финансовую поддержку созданию и этого агропарка, но инвесторы вложили гораздо больше средств. Однако государство, оказывая поддержку, в то же время оказывает и политическую поддержку. Отныне развитие предпринимательства станет основным условием развития страны, так как основные инфраструктурные проекты, реализуемые по линии государства, завершаются. Поэтому улучшение бизнес-среды, развитие предпринимательства, создание новых рабочих мест – все это составные части нашей государственной политики. Инвесторы же, создавая такие прекрасные предприятия, показывают пример и другим предпринимателям, словно говоря - вкладывайте средства. Азербайджанские инвесторы в первую очередь должны вкладывать инвестиции в Азербайджан, чтобы дела у нас шли лучше. Потому что наше население увеличивается. Мы должны обеспечить в будущем рабочими местами население, ежегодно увеличивающееся на 100 тысяч человек. Поэтому экономическое развитие, инвестирование должны опережать демографическое развитие. Это – основная задача. Конечно, граждане, обеспеченные работой, должны получать высокую зарплату, условия их работы должны быть хорошими. Я уже сказал, что есть 8-часовой рабочий день, и ни один человек не должен работать больше этого. В то же время все работники в официальном порядке должны получать зарплату. Нельзя допускать теневой экономики. Нельзя допускать неофициальной занятости. На таких предприятиях, как ваше, таких фактов нет и быть не может, потому что у вас международный подход, и я хочу, чтобы все азербайджанские предприятия работали по таким принципам.

Я уже неоднократно говорил об этом, хочу еще раз сказать работникам. Особенно есть учесть, что в этом регионе система здравоохранения переходит с начала апреля к обязательному медицинскому страхованию, для получения бесплатных медицинских услуг граждане обязательно должны работать официально. Поэтому одним из методов борьбы с неофициальной занятостью станет обязательное медицинское страхование. Конечно, если кто-то работает неофициально, то в дальнейшем лишится и пенсии.

Словом, создание и развитие таких прекрасных предприятий меня очень радует. В частности, на примере этого агропарка я вижу последовательную политику. Потому что порой создается предприятие, - было даже, что я участвовал в открытии этих предприятий, - а спустя некоторое время оно закрывается. Значит, рабочий процесс был построен неправильно. У вас же не только не закрылось, но даже в течение этих 8 лет, что я приезжаю сюда, каждый раз вижу развитие, обновление. Вижу, что здесь проявляют высокую заботу о людях. Эти условия созданы с большим вкусом, есть маркет, кафе. Все для людей, чтобы граждане Азербайджана жили лучше, комфортнее. Азербайджанское государство обладает достаточной волей и возможностями для обеспечения этого, и наглядным подтверждением тому служит работа, проделанная в Агстафинском районе.

Еще раз поздравляю вас, желаю вам новых успехов. Я поинтересовался, и мне сообщили, что третий этап – последний. Но у вас есть и другие планы, и надеюсь, что во время очередной встречи здесь вы доложите мне о новых проектах. Спасибо.

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Сотрудник комплекса Шахлар Магеррамов сказал: Господин Президент, хочу сказать Вам большое спасибо за то, что Вы приехали в Агстафу.

Господин Президент, поверьте в нашу искренность, когда мы, агстафинцы, раньше приезжали в Баку и видели прекрасные условия в столице, то думали, можно ли создать такие же условия и в Агстафе. Спасибо сегодняшнему дню. Господин Президент, от имени всех агстафинцев говорю Вам большое спасибо за то, что Вы подарили нам такие прекрасные условия, которые мы сегодня видим. Да хранит Вас Аллах, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

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Затем была сделана фотография на память.

Выразив признательность главе государства, председатель Наблюдательного совета комплекса Расул Оруджев сказал:

-Господин Президент, в нашем культурном центре есть собственный музыкальный коллектив. У нас есть работник по имени Сахиль, он инвалид, абсолютно слепой. Специально для него я привез из Германии ударный инструмент итальянского производства. Он прекрасно играет на нем. Мы готовимся к праздничным мероприятиям.

Исполнитель на скрипке Джейхун: Господин Президент, Вы создали такие прекрасные условия в регионах, что я с удовольствием приезжаю, мы создали здесь коллектив с этими молодыми ребятами, проводим цикл мероприятий.

Президент Ильхам Алиев: Проводите, пусть и граждане, и люди искусства будут довольны. Где еще есть такой современный, прекрасный концертный зал? Так и продолжайте. Спасибо.

Отметим, что под руководством главы государства в стране реализуются очень важные проекты по развитию ненефтяного сектора, созданию предприятий, производящих продукцию экспортной направленности, и, в целом, диверсификации экономики. С этой точки зрения создание агропромышленных комплексов имеет исключительное значение. Применение новых методов в развитии аграрного сектора, повышении экономического потенциала в регионах, обеспечении продовольственной безопасности, создание агропарков и крупных фермерских хозяйств, основанных на передовых технологиях, объединяет в себе несколько важных факторов. Создание Агстафинского агропромышленного парка свидетельствует о последовательном характере работы, проводимой в стране по реализации таких проектов. Поощряя развитие предпринимательства в аграрной сфере, такие комплексы играют большую роль в ускорении социально-экономического развития, производстве конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, повышении экспортного потенциала и занятости. Создание агропарков, таких комплексов также будет способствовать расширению географии экспорта страны, созданию национальных брендов, формированию скоординированной единой системы в сельском хозяйстве, а также формированию отношений между производителем, переработчиком и потребителем, подготовке квалифицированных кадров в аграрной сфере, открытию новых рабочих мест.