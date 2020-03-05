Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 марта принял Миргасана Сеидова и Нахида Багирова в связи с назначением на должности глав исполнительной власти Нефтчалы и Исмаиллы соответственно.
Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов (ФОТО)
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Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов (ФОТО)
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