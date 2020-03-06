Азербайджан выделил на борьбу с коронавирусом помощь в размере $ 5 млн

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) эффективно сотрудничают на долгосрочной основе.

Как сообщает в пятницу Trend, правительство Азербайджана, в качестве вклада в международные усилия по предотвращению риска распространения в мире инфекции коронавируса, вынесло решение оказать добровольную финансовую помощь в размере пяти миллионов долларов Фонду COVID-19 в рамках "Плана стратегической готовности и реагирования" ВОЗ.

Азербайджан высоко ценит усилия ВОЗ в борьбе с вирусом COVID-19 в глобальном масштабе, учитывает и применят рекомендации ВОЗ в связи с этим заболеванием. Восьмого марта 2020 года в нашу страну прибудет с визитом делегация в составе экспертов Организации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)