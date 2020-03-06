Президент Ильхам Алиев поздравил Азербайджанское общество Красного Полумесяца

Политика 6 марта 2020 19:49 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Азербайджанское общество Красного Полумесяца

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил Азербайджанскому обществу Красного Полумесяца поздравительное письмо.

"Сердечно поздравляю вас – всех членов Азербайджанского общества Красного Полумесяца со 100-летним юбилеем организации, желаю вам успехов в дальнейшей деятельности.

Нынешний юбилей Азербайджанского общества Красного Полумесяца, созданного на основе принципа добровольности, совпал с «Годом волонтеров» в нашей стране, что имеет символическое значение. Основанное в марте 1920 года Общество Красного Полумесяца, являющееся наследием Азербайджанской Демократической Республики, с самого начала поставило цель бескорыстного служения народу. Оказание непосредственной помощи решению социальных вопросов снискало Обществу, основную идею деятельности которого составляли такие благородные качества, как добровольность, человеколюбие и доброта, высокий авторитет. Общество Красного Полумесяца всегда помогало пострадавшим от войн, стихийных и техногенных бедствий, социально нуждающимся слоям населения, в то же время оказывало людям моральную поддержку и вселяло в них чувство веры.

Заслуживает одобрения то, что Общество Красного Полумесяца, всегда отличавшееся чуткостью и оперативностью в сложные для нашего народа моменты, оставаясь верным поставленной цели, продолжало самоотверженную деятельность и при решении социально-бытовых проблем более миллиона наших соотечественников, изгнанных из родных очагов в результате оккупационной политики Армении против нашей республики, освобождении пленных и заложников, их последующей реабилитации.

Сегодня Азербайджанское общество Красного Полумесяца, успешно реализующее, как составная часть Международного Комитета Красного Креста и Красного Полумесяца, ряд социально-медицинских и гуманитарных проектов, является одним из активных участников выполнения важных задач в масштабах страны.

Верю, что Общество Красного Полумесяца, достойно продолжая свои традиции, сохранит присущее ему место в социально-общественной жизни нашей страны и впредь будет демонстрировать решимость в программах, осуществляемых нашим государством во имя улучшения благосостояния граждан", - говорится в поздравительном письме главы государства.

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