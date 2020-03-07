Генеральный директор ВОЗ выразил благодарность Азербайджану за вклад в глобальную борьбу с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил благодарность Азербайджану за финансовый вклад в глобальную борьбу с коронавирусом, сообщает в субботу Trend.

«Спасибо правительству и народу Азербайджана за финансовый вклад в глобальную борьбу с коронавирусом. ВОЗ благодарна за вашу солидарность. Будем вместе для более безопасного мира», - написал он на своей странци в Твиттер.

Отметим, что правительство Азербайджана, в качестве вклада в международные усилия по предотвращению риска распространения в мире инфекции коронавируса, вынесло решение оказать добровольную финансовую помощь в размере пяти миллионов долларов Фонду COVID-19 в рамках "Плана стратегической готовности и реагирования" ВОЗ.

Азербайджан высоко ценит усилия ВОЗ в борьбе с вирусом COVID-19 в глобальном масштабе, учитывает и применят рекомендации ВОЗ в связи с этим заболеванием. Восьмого марта 2020 года в нашу страну прибудет с визитом делегация в составе экспертов Организации.