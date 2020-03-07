Правительство Азербайджана выделило Ирану для борьбы с коронавирусом $ 5 млн - Кабинет министров

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана приняло решение о выделении гуманитарной помощи Ирану в размере пяти миллионов долларов в целях борьбы с коронавирусом COVİD-19.

Как сообщили в субботу Trend в Кабинете министров, правительство Азербайджана распорядилось выделить данные средства из предусмотренного в государственном бюджете на 2020 год резервного фонда.

Между Азербайджаном и Ираном имеются дружественные и добрососедские отношения. Соответствующие министерства и государственные структуры обеих стран тесно сотрудничают с целью пресечения распространения коронавируса COVİD-19.

Азербайджан поддерживает усилия международного сообщества в рамках борьбы с вирусом COVİD-19, и продолжает эффективное сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения.