Муса Гасымлы: Политика Президента Ильхама Алиева направлена на повышение уровня жизни каждого гражданина Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внимание, оказываемое регионам Президентом Ильхамом Алиевым, широкомасштабные работы на государственном уровне способствуют возвращению в свои дома жителей районов, которые ранее уcтремились в города.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы.

По его словам, одной из важных составляющих внутренней политики Президента Ильхама Алиева является социально-экономическое и культурное развитие регионов. Подчеркнув, что это связано с рядом факторов, депутат отметил, что объем инвестиций вложенных в регионы растет из года в год.

Гасымлы добавил, что Президент Ильхам Алиев держит в центре внимания вопрос развития регионов, проводя политику, направленную на повышение уровня жизни каждого гражданина Азербайджана.

"Во всех районах страны идет работы по обустройству и созиданию, строятся новые учебные и медицинские заведения, реализуются инфраструктурные проекты. Визиты главы государства в регионы дают дополнительный импульс более интенсивной реализации этих проектов. В период этих визитов открываются новые предприятия, что означает создание новых рабочих мест для жителей регионов. Все вышеперечисленное способствует повышению уровня жизни населения в регионах, меняется облик районов. В целом можно сказать, что визиты Президента в регионы приводят к обновлению всей инфраструктуры", - подытожил Муса Гасымлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)