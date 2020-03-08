Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем
БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram сделала публикацию в связи с Международным женским днем.
В публикации Первого вице-президента говорится: "Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!
Желаю вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, много радостных, светлых и счастливых мгновений, успехов во всех ваших начинаниях! Пусть любовь близких и родных будет для вас неиссякаемым источником энергии! Пусть ваша нежность, доброта и мудрость будет надежным хранителем семейного очага и счастья!
Пусть Всевышний хранит вас и ваших родных! С любовью, Mehriban"
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