Внешнеполитический курс Азербайджана является ориентированным на будущее - российский политолог

БАКУ/Trend/ - Внешнеполитический курс Азербайджана является продуманным, ориентированным на будущее.

Об этом сказал Trend профессор кафедры теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов (РУДН) Константин Курылев.

Политолог отметил, что власти Азербайджана проводят многовекторную внешнюю политику, направленную на обеспечение равноудаленности страны: «Это видно, как по разветвленным двусторонним отношениям с Россией, ЕС, США, Турцией и другими государствами, так и по членству Азербайджана в региональных международных организациях: Европейском банке реконструкции и развития; Азиатском банке развития; Азиатском банке инфраструктурных инвестиций; Исламском банке развития; Организации экономического сотрудничества; Организации черноморского экономического сотрудничества; Организации исламского сотрудничества; Тюркском совете. Посмотрите, каков разброс направлений. Символом же политики равноудаленности является участие Баку в Движении неприсоединения. Подобная политика перспективна. Хотя, конечно, всегда есть риск, что сильные мира сего могут попросить определиться, а это очень непросто».

Он подчеркнул, что защищать национальные интересы, укреплять независимость – задача властей в любом государстве: «Ведь в целом национальные интересы – это факторы выживания (самосохранения) и развития (совершенствования). В любой стране они служат связующим звеном между жизненно важными потребностями и ценностями нации и ее стратегическими целями, реализуемыми в государственной политике и способствующими благу народа. Они приводят ее в движение, задают ему направленность на выживание, обеспечивают оптимальное функционирование государства и общественной системы, а также прогресс в развитии. Поэтому курс на защиту своих национальных интересов и укрепление независимости – совершенно верный путь. Другой вопрос: можно ли ни от кого не зависеть, укрепляя свою независимость. В современном мире, полном взаимозависимостей, это невозможно. Страны зависят от своих соседей, наличия или отсутствия ресурсов, цен на них, пандемии и много чего другого. Даже самые мощные и влиятельные государства в своем развитии зависят от многих факторов, внешних или внутренних».

Эксперт считает, что основная гарантия суверенитета – боеспособная армия, флот и золотой запас. Что касается дипломатии, то согласно его словам классическая дипломатия сохраняется и играет основную роль в реализации государствами своей внешней политики: «Тем не менее современные дипломатические механизмы с каждым годом наращивают свою значимость. Дипломатия – это необходимый и незаменимый инструмент проведения внешней политики любого государства. Совершенствование дипломатических подходов – это залог успешности защиты своих национальных интересов. Сочетание методов классической дипломатии с публичной, общественной или народной, делает реализующее подобную универсальную дипломатию государство более уверенным в проведении своей внешней политики. Расширение дипломатического арсенала необходимо. В том числе с учетом достижений современной цивилизации, в том числе информационно-коммуникационных технологий. Поэтому-то мы и наблюдаем такую активность государственных структур в интернете, соцсетях. Понятия цифровая дипломатия, твиттер-дипломатия недавно, но прочно вошли в обиход современных дипломатов. То, что пишет в своем твиттере Трамп влияет на очень многое в мире.

А, к примеру, так называемая публичная дипломатия – комплексная система институтов и механизмов, задача которых состоит в создании привлекательного образа страны и в сопровождении внешнеполитической деятельности государства. В случае с Азербайджаном тем, что создает его привлекательный образ во внешнем мире, являются древние исторические памятники, великолепные природные ландшафты и богатые нефтяные ресурсы, замечательная кухня и прочее».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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