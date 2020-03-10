Началось первое пленарное заседание парламента Азербайджана нового созыва

БАКУ /Trend/ - Начало работу первое пленарное заседание Милли Меджлиса VI созыва, сообщает во вторник Trend.

На заседании будут избраны председатель и заместители председателя Милли Меджлиса, председатели и заместители председателей парламентских комитетов.

Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА), имеющая большинство голосов в парламенте, выдвинула на должность председателя Милли Меджлиса кандидатуру Сахибы Гафаровой, на должность первого заместителя председателя – кандидатуру Али Гусейнли.

Также сегодня на должность заместителя председателя парламента от независимых депутатов была выдвинута кандидатура Адиля Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)