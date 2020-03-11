Эльхан Алескеров с участием политологов Ильгара Велизаде и Ризвана Гусейнова обсудил на экспертной площадке Baku Network ситуацию вокруг Нагорного Карабаха (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку на экспертной площадке Baku Networк директор Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров с участием экспертов Ильгара Велизаде и Ризвана Гусейнова обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а также решение официальной Москвы о запрете на въезд в Россию на пять лет двух членов так называемого "Карабахского Движения", в частности так называемого "министра" незаконной "НКР" Масиса Маиляна и бывшего "командующего" так называемых "сил самообороны" Самвела Бабаяна.

Эльхан Алескеров отметил, что решение российского МИД было принято в преддверие двух событий: т.н. "президентских выборов" в незаконной "НКР", а также предстоящего т.н. "референдума", запланированного на апрель текущего года правительством Армении на оккупированных территориях Азербайджана.

По его мнению, Москва приняла правильное и объективное решение, причем с учетом и своих интересов.

"Россия не хочет терять контроль над ситуацией по Нагорному Карабаху, и в то же время показывает, что предстоящие события в оккупированном Нагорном Карабахе противозаконны. Решение российской стороны - это очевидный месседж армянским властям, сигнал противопоставления команде Пашиняна и его интересам в оккупированном Нагорном Карабахе. В то же время череда этих двух событий (т.н. "референдума" и "президентских выборов" в незаконной "НКР") может серьезно осложнить ситуацию на внутриполитическом поле Армении. Полагаю, что взвешенное решение российского МИД о запрете въезда двух носителей идей сепаратизма и национальной вражды однозначно в интересах Азербайджана, а также актуально в контексте сирийской проблемы», - сказал Алескеров.

Политолог Ильгар Велизаде высказал мнение относительно обеспокоенности российской стороны ситуацией вокруг предстоящих т.н. "выборов" в оккупированном Нагорном Карабахе.

«Москва обеспокоена ситуацией вокруг так называемых "выборов" в Нагорном Карабахе и считает, что этот факт представляет угрозу региональной безопасности, и в какой-то степени интересам Российской Федерации. России невыгодно, чтобы в регионе началась серьезная дестабилизация обстановки. В то же время Москва серьезно обеспокоена ростом влияния международных финансовых фондов в общественно-политическом поле Армении и в этом регионе", - сказал он.

В свою очередь политолог Ризван Гусейнов, говоря о глубинных причинах принятия Москвой подобного решения, привлек внимание к весьма любопытному факту.

Он напомнил, что итоги "бархатной революции" в мае 2018 года в Армении однозначно ударили по интересам России в этом регионе, отметив, что Москва уже не допустит очередной серьезной ошибки.

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