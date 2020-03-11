Азербайджан расширяет влияние в международных организациях - политолог

БАКУ/Trend/ - Баку работает над продвижением своих интересов и в тех направлениях, где подобная деятельность затруднена на фоне санкционной политики западных держав.

Об этом сказал Trend российский политолог, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

В этой связи политолог отметил сотрудничество Баку и Тегерана, в том числе в рамках развития МТК «Север-Юг»: «Пока контакты Азербайджана и Ирана (в том числе на уровне высокопоставленных лиц) затруднены на фоне распространения коронавирусной инфекции. Но, как бы то ни было, фактор долгосрочного сотрудничества с Тегераном в будущем может стать дополнительным преимуществом для Азербайджана. Опыт показывает, что периоды жесткого санкционного давления на Иран сменялись этапами смягчения этих мер и возвращения в страну тех же западных корпораций. Продолжая совместные проекты с Тегераном, Баку может получить дополнительные конкурентные преимущества для работы в этой стране в будущем, когда санкционное давление на Иран может снова смягчиться».

По его словам, на примере Азербайджана вполне можно наблюдать пример эффективной многовекторной внешней политики: «Государство, находящееся в значительной зависимости от одного международного партнера, не обязательно будет находится в режиме «ручного управления» со стороны последнего. Но оно может нести серьезные издержки в случае, если внешнеполитический курс его основного партнера изменится. Безусловно, для проведения многовекторной внешней политики необходимы стартовые условия – в большинстве случаев, связанные с географическим положением, благоприятной международной обстановкой и, нередко, экономическими ресурсами, позволяющими соблюсти баланс между заинтересованностью крупных держав в сотрудничестве с таким государством с необходимым уровнем автономии от данных игроков. Однако не все страны, находящиеся в благоприятных условиях, способны воспользоваться ими. Баку в этом контексте показывает хороший пример».

Также эксперт подчеркнул, что важным аспектом продвижения внешнеполитических интересов страны вполне обоснованно считается работа с зарубежными негосударственными структурами и общественными организациями, а также формирование позитивного имиджа страны в зарубежном медиа-пространстве: «Азербайджан вполне уверенно развивает это направление. Среди относительно недавних событий, имевших место в 2019 году, можно отметить Бакинский саммит мировых религиозных лидеров. Любое подобное международное мероприятие позволяет стране-хозяйке создать позитивные информационные поводы, которые будут обсуждаться в медиа-пространстве стран-участниц. При этом самим религиозным лидерам, участвующим в саммите, также выгодно было способствовать продвижению информации об этом мероприятии в прессе своих стран – ведь приглашения на такие мероприятия дополнительно подчеркивает их роль в качестве деятелей международного уровня.

В этом смысле, проведение подобных мероприятий и презентация Баку в качестве площадки для проведения международных саммитов, способно принести дополнительные внешнеполитические очки Азербайджану. Страна сохраняет серьезный интерес к проведению на своей территории крупных престижных международных мероприятий, стремясь развивать данное направление и в будущем».

Говоря о внешнеполитических возможностях Баку, аналитик отметил поступательные шаги Азербайджана, позволяющие в перспективе расширить влияние страны в международных организациях: «Например, одним из заметных событий прошедшего года стал Бакинский саммит Движения неприсоединения. С точки зрения наиболее прагматичных задач, деятельность этого движения должна была способствовать повышению статуса и строительству коалиций вокруг наиболее амбициозных участников организации, а также расширению лоббистских возможностей для малых и экономически проблемных государств-членов. Азербайджан, в отличие от целого ряда его предшественников, не вовлечен в конфликты с ведущими мировыми державами и поэтому партнерство с ним для таких малых государств связано с меньшим объемом рисков. При этом голоса таких государств могут оказать влияние на принятие решений в ряде других международных организаций, что безусловно играет на руку Баку».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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