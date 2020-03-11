Состоялась встреча в расширенном составе Президентов Азербайджана и Туркменистана (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:56)

БАКУ /Trend/ - 11 марта состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в расширенном составе с участием делегаций.

на встрече было подчеркнуто, что связи между Азербайджаном и Туркменистаном носят характер стратегического партнерства, отмечены регулярные взаимные визиты президентов Азербайджана и Туркменистана. Было сообщено, что в рамках визита Президента Туркменистана будет подписано около 20 документов, во время визита Президента Азербайджанской Республики в Туркменистан в 2018 году было подписано более 20 двусторонних документов, тем самым расширяется двусторонняя договорно-правовая база. Было подчеркнуто, что азербайджанский и туркменский народы имеют общие этнические корни, культуру и традиции.

На встрече было отмечено, что Азербайджан и Туркменистан тесно сотрудничают в рамках международных организаций, в частности, в ООН, Движении неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, было подчеркнуто, что наши страны постоянно поддерживают инициативы друг друга.

На встрече было выражено удовлетворение ростом товарооборота и транспортных перевозок между нашими странами.

В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан и Туркменистан объединяет Каспийское море, подчеркнуто историческое значение Конвенции о правовом статусе Каспия.

В рамках встречи состоялся подробный обмен мнениями о сотрудничестве в области энергетики, сельского хозяйства, науки и образования, туризма, культуры, спорта и в других сферах.