У Азербайджана достаточный потенциал для развития инфраструктуры солнечной электрогенерации - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана имеется достаточный потенциал для развития инфраструктуры солнечной электрогенерации.

Об этом сказала Trend профессор СПбГУ, доктор политических наук, кандидат исторических наук Наталья Еремина.

Она отметила, что развитие инфраструктуры, связанной с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) – это сейчас основная тема для многих государств и организаций ЕС: «Для государств, обладающих ресурсами, в частности для Азербайджана, это, в большей степени, тема, связанная со стремлением к диверсификации экономики и развитием технологических и инновационных секторов. В связи с этим следует оценить следующие моменты: запрос существующих производств и экономики в целом на электроэнергию; наличие и характер ВИЭ в настоящее время; корректная оценка развития этих ВИЭ, включая оценку необходимых инвестиций".

По словам Ереминой, следует учитывать, что, как правило, и довольно часто, развитие ВИЭ зависит от масштабного и целенаправленного финансирования со стороны государства. Разработка "зеленой энергетики" требует и проведения работы в налоговой сфере, и разработки новых "зеленых" тарифов для населения и предприятий: "Несомненно и то, что стремление развивать альтернативную энергетику не позволит отказаться от традиционной электроэнергетики. Например, Россия делает ставку на развитие атомной энергетики и разработку "толерантного" ядерного топлива. Однако не во всех регионах России достаточно солнечных дней. А в Азербайджане как раз много солнечных дней, что позволяет делать ставку на развитие инфраструктуры солнечной электрогенерации. Очевидно при этом, что Азербайджан будет развивать в этой сфере сотрудничество с государствами ЕС, которые идут в данном направлении достаточно давно".

Что касается сотрудничества России и Азербайджана в этой сфере, эксперт отметила, что оно вполне возможно, и это можно только приветствовать.

По словам Ереминой, развитие альтернативных видов электрогенерации действительно позволяет диверсифицировать энергетику, поэтому, так или иначе, все государства будут заниматься данным вопросом.

Говоря о том, обеспечит ли развитие альтернативной энергетики устойчивое развитие и энергетической сферы, эксперт сказала, что не во всех странах альтернативная энергетика развита до такой степени. Для достижения такого результата требуется не менее тридцати лет. Однако в любом случае в данном направлении следует двигаться, добавила она.

Эксперт считает, что климатические и географические особенности всегда являются определяющим фактором при определении возможностей развития ВИЭ. Говоря в данном контексте о Каспийском море, она отметила, что по этому уникальному водоему заключен ряд соглашений, и важно соблюсти экологические требования: "Думаю, что при соблюдении всех экологических норм размещение ветровых установок возможно. Но, конечно, нужна дополнительная экологическая экспертиза".

(Автор: Гусейн Сафаров)

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