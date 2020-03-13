Сформированы комитеты Милли Меджлиса Азербайджана - Список

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана были сформированы парламентские комитеты, сообщает в пятницу Trend.

В члены комитета по правовой политике и государственному строительству были выдвинуты кандидатуры Фазаиля Агамалы, Амины Агазаде, Кямала Джафарова, Сабира Гаджиева, Нурлана Гасанова, Вугара Искандерова, Таира Керимли, Азай Гулиев, Джаби Гулиева, Бахруза Магеррамова, Эльшана Мусаева, Мадера Мусаева и Низами Сафарова.

В члены комитета обороны, безопасности и борьбы с коррупцией были выдвинуты кандидатуры Агиля Аббаса, Амины Агазаде, Кямала Джафарова, Эльшада Мирбашироглу, Огтая Асадова, Нурлана Гасанова, Эркина Гадирли, Эльмана Мамедова, Айдына Мирзазаде, Арзу Нагиева, Бахтияра.Садыгова, Низами Сафарова.

В члены комитета по правам человека были выдвинуты кандидатуры Эльшада Мирбашироглу, Турала Гянджалиева, Нагифа Гамзаева, Эркина Гадирли, Бахруза Магеррамова, Хикмета Мамедова, Эльмана Насирова, Рази Нуруллаева, Фазиля Мустафы.

В члены комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии были выдвинуты кандидатуры Нагифа Гамзаева, Афета Гасанова, Анара Мамедова, Насиба Магомалиева, Машхура Мамедова, Алиаббаса Салахзаде, Фатимы Йылдырым, Интизама Юсифова, Михаила Забелина.

В члены парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству были выдвинуты кандидатуры Махира Аббасзаде, Эльнура Аллахвердиева, Вугара Байрамова, Мазахира Афандиева, Вахида Ахмедова, Айдына Гусейнова, Имамверди Исмайылова, Азера Керимли, Руфата Гулиева, Анара Мамедова, Игбала Мамедова, Машхура Мамедова, Зияда Самедзаде и Агалара Велиева.

В члены комитета Милли Меджлиса по аграрной политике были выдвинуты кандидатуры Новрузали Асланова, Азера Бадамова, Мушфига Джафарова, Эмина Гаджиева, Айдына Гусейнова, Эльдара Ибрагимова, Эльдара Гулиева, Игбала Мамедова, Джаваншира Пашазаде, Эльданиза Салимова.

Кандидатуры Вугара Байрамова, Азиза Алекперова, Рауфа Алиева, Жали Алиевой, Севиндж Гусейновой, Агиля Мамедова, Ильхама Мамедова, Солтана Мамедова, Арзу Нагиева и Зияда Самедзаде были выдвинуты в члены парламентского комитета по труду и социальной политике.

В члены комитета здравоохранения Милли Меджлиса выдвинуты кандидатуры Камилы Алиевой, Малахет Ибрагимгызы, Кямаледдина Гафарова, Ульви Гулиева, Мушфига Мамедли, Ильхама Мамедова, Солтана Мамедова, Анатолия Рафаилова и Садагат Велиевой.

В члены комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей выдвинуты кандидатуры Нигяр Арпадараи, Таммам Джафаровой, Пярвин Кяримзаде, Рашада Махмудова, Рамина Мамедова, Севиль Микаиловой, Кёнуль Нуруллаевой и Садагат Велиевой.

Кандидатуры Махира Аббасзаде, Эльнура Аллахвердиевой, Мушфига Джафарова, Жали Ахмедовой, Этибара Алиева, Рамина Гасана, Севиндж Гусейновой, Вугара Искандерова, Джаби Гулиева, Ульви Гулиева, Кёнуль Нуруллаевой, Джавид Османов, Шахин Сейидзаде и Эльданиза Салимова были выдвинуты в члены парламентского комитета молодежи и спорта.

В члены комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам были выдвинуты кандидатуры Азера Бадамова, Низами Джафарова, Севиндж Фаталиевой, Малика Гасанова, Анара Искандерова, Джейхуна Мамедова, Саттара Мохбалыева и Джаваншира Пашазаде.

В члены парламентского комитета по региональным вопросам были выдвинуты кандидатуры Камрана Байрамова, Мазахира Эфендиева, Эмина Гаджиева, Фаттаха Гейдарова, Малика Гасанова, Сабины Хасаевой, Агиля Мамедова, Саттара Мохбалыева, Джавида Османова, Таира Рзаева, Алиаббаса Салахзаде.

Кандидатуры Ульвии Агаевой, Тамам Джафаровой, Этибара Алиева, Камилы Алиевой, Исы Габиббейли, Афет Гасановой, Рафаэля Гусейнов, Анара Искандерова, Парвин Керимзаде, Эльдара Гулиева, Мушфига Мамедли, Джейхуна Мамедова, Агии Нахчыванлы, Шахина Сейидзаде и Фатимы Йылдырым были выдвинуты в члены комитета науки и образования Милли Меджлиса.

В члены парламентского комитета культуры были выдвинуты кандидатуры Агиля Аббас, Ульвии Агаевой, Новрузали Асланова, Азиза Алекперова, Жали Алиевой, Джаваншира Фейзиева, Ульвии Гамзаевой, Сабира Рустамханлы и Михаила Забелина.

В члены комитета международных отношений и межпарламентских связей Милли меджлиса были выдвинуты кандидатуры Сахиба Алиева, Нигяр Арпадараи, Камрана Байрамова, Джаваншира Фейзиева, Турала Гянджалиева, Рамиля Гасана, Азера Керимли, Насиба Магомалиева, Рамина Мамедова, Севиль Микаиловой, Асима Моллазаде, Расима Мусабекова, Эльмана Насирли и Сабира Рустамханлы.

Кандидатуры членов были утверждены путем голосования.