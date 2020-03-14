Климат Азербайджана позволяет обеспечить 30%-ю долю ВИЭ в электроэнергии - эксперт

БАКУ/Trend/ - Высокий солнечный и ветровой потенциал позволит обеспечить 30-процентную долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в потреблении электроэнергии Азербайджана.

Об этом сказал Trend директор Информационно-аналитического центра «Новая энергетика» в Москве Владимир Сидорович.

По его словам, существует несколько главных факторов успеха: «Во-первых, это правильная организация рынков, обеспечивающая привлечение инвесторов, прозрачные и конкурентные механизмы отбора проектов; во-вторых, качественное, тщательное планирование и проектирование режимов работы энергосистемы в условиях растущей доли ВИЭ. При обеспечении этих условий бурный рост ВИЭ не приведёт к снижению системной надежности и повышению цен».

Эксперт также отметил, что офшорные ветряные турбины теоретически можно устанавливать в Каспийском море: «Как правило, морские ветровые электростанции более эффективны. Однако окончательный ответ по поводу целесообразности этого можно дать только по результатам продолжительного обследования соответствующих участков моря/дна, ветрового потенциала и технико-экономического анализа».

Он считает, что Россия, безусловно, заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области ВИЭ: «Российские компании уже накопили значительный опыт реализации солнечных и ветровых проектов в разных регионах и климатических зонах. Скажем, группа компаний «Хевел» является крупным игроком в солнечной энергетике Казахстана. Кроме прочего, в России создана целая экосистема по производству ветроэнергетических установок с участием международных компаний (например, Vestas). Существуют хорошие логистические возможности по экспорту этого оборудования по волжским речным маршрутам с выходом в Каспий».

Отметим, что в настоящее время общая мощность энергосистемы Азербайджана составляет 7,144 тысячи мегаватт, из которых на долю ВИЭ приходится 17 процентов. Их доля в фактическом производстве электроэнергии в Азербайджане составляет 8,2 процента, включая мощности крупных гидроэлектростанций.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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