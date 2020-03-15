Еще в одной стране открылась "горячая линия" для граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Гражданам Азербайджана, проживающим в Саудовской Аравии, дан ряд рекомендаций.

Как сообщает Trend, посольство Азербайджана в Саудовской обратилось к согражданам.

В обращении говорится, что в связи с быстрым распространением нового типа коронавируса необходимо внимательно отслеживать официальную информацию, распространяемую государственными органами Саудовской Аравии, и соблюдать личную гигиену. Кроме того, предоставляются следующие рекомендации:

"Не пользоваться общественным транспортом, если в этом нет особой необходимости, и не посещать места массового скопления людей.

"В случае каких-либо сомнений по поводу заражения коронавирусом, пройти скорое медицинское обследование, и с этой целью связаться с горячей линией посольства (+9966 11 419 2382, +988 54 567 2583)"