На оккупированной территории Нагорного Карабаха арменизированы названия 212 азербайджанских населенных пунктов

БАКУ/Trend/ - Армения изменила и арменизировала названия 212 населенных пунктов на территории оккупированного Нагорного Карабаха, сказал в понедельник Trend замдиректора ООО "Геодезия и картография" министерства экологии и природных ресурсов Мугабиль Байрамов.

По его словам, арменизированные географические названия приведены в атласе "Нагорный Карабах", подготовленный Арменией.

Байрамов добавил: "Кроме того, армяне изменили названия 112 гидронимов объектов, находящихся на территории Азербайджана. Всего, начиная с древних времен и по настоящее время, армяне изменили названия почти 500 населенных пунктов на территории нынешней Армении, являющейся древней азербайджанской землей: "Армяне утверждают, что якобы село Насирваз в Ордубадском районе является древним армянским селом. Однако в 1847 году русские подготовили карту Кавказского края в масштабе 1:420 000, на которой название этого села написано как "Насирабад".

На "Атласе истории Азербайджана", "Азербайджанское государство Сефевидов (XVI век)", "Кавказ 1903 года" и других исторических картах, изданных министерством экологии страны, отчетливо видно, что эти топонимы азербайджанского происхождения. К примеру, на карте "Кавказ 1903 года" отчетливо указаны древние азербайджанские названия: Карвансарай (Раздан), Ени Баязид (Кявяр), Сардарабад (Армавир), Гемерли (Арташат), Молла Дурсун (Шаумян), Ашагы Гаранлыг (Мартуни), Басаркечяр (Варденис), Сойлан (Вайк), Гёзельдере (Ванадзор), Хамамлы (Спитак), Деречичек (Сахкадзор) и другие».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)