Завтра заседание парламента Азербайджана обсудит вопрос по коронавирусу

БАКУ/Trend/ - Завтра состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, на котором будет обсуждаться вопрос, связанный с коронавирусом, сообщает в понедельник Trend.

На заседании будут обсуждены проекты поправок в законы «Об образовании», «О науке», «О профессиональном образовании», «Об органах пограничной охраны», «О лицензиях и разрешениях» и к другим законам.

Также будет обсуждаться вопрос о мерах в связи с коронавирусом.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса Оперативный штаб при Кабмине Азербайджанской Республики с 14 марта 2020 года проводит мероприятия по необходимой социальной изоляции на территории страны.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)