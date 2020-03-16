Выделены средства на бурение 12 субартезианских скважин в Джалилабаде

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения оросительной водой посевных площадей и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде в Джалилабадском районе.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и бурения 12 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде в 6 населенных пунктах с численностью жителей 63 410 человек в Джалилабадском районе, из средств, предусмотренных в разделе государственных капиталовложений госбюджета Азербайджана на 2020 год для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяются 840 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину – решить вопросы, исходящие из данного документа.