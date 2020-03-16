Посольство Азербайджана в Казахстане открыло «горячую линию» (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Казахстане создало «горячую линию», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство.
Постоянно проживающие и имеющие временную регистрацию на территории страны азербайджанцы круглосуточно могут обращаться на «горячую линию», созданную в посольстве Азербайджана в Казахстане, в офисе посольства в Алматы и в генконсульстве в Актау созданы 2 горячие линии».
Указом Президента Касым-Жомарта Токаева сегодня с 08:00 часов до 07:00 часов 15 апреля на территории страны объявлена чрезвычайная ситуация.
Выступая сегодня в прямом эфире, он сказал, что в случае необходимости чрезвычайная ситуация может быть продлена.
В связи с проблемами и интересующими вопросами граждане могут обращаться на номер +7 778 000 2838, а также связываться с офисом посольства в Алматы и генконсульством Азербайджана в Актау.
Напомним, что в Казахстане официально выявлено 9 больных коронавирусом.
Телефоны «горячей линии» посольства Азербайджана:
в Нур-Султане: +7 778 000 2838;
в офисе посольства в Алматы: +7 778 786 4670;
в генконсульстве в Актау: +7 708 712 7016.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)