Из Рима сегодня будет осуществлен прямой чартерный рейс в Баку (версия 3)

Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 10:10)

БАКУ /Trend/ - Будет осуществлен прямой чартерный рейс в Баку из Рима, сообщает во вторник Trend со ссылкой на страницу посольства Азербайджана в Италии в "Facebook".

"Для граждан Азербайджана, обратившихся в посольство с целью возвращения из Италии в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этой стране, 17 марта вечером будет осуществлен прямой чартерный рейс из Рима", - говорится в сообщении.

Сотрудники посольства связались в индивидуальном порядке с большинством обратившихся соотечественников, и проинформировали их о соответствующих организационных вопросах в связи с возвращением на родину.

Посольство просит тех граждан, с кем не удалось связаться, срочно обратиться по номеру 06 85305557, «горячей линии» - 349 8155582.

(Текст: Кямаля Сеидова)