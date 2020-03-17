Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав правительственной комиссии по сотрудничеству с Москвой
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "Об утверждении нового состава Правительственной комиссии по сотрудничеству Азербайджана с Москвой" от 10 октября 2006 года № 1724.
Согласно распоряжению, новый состав Правительственной комиссии дан в следующей редакции:
Сопредседатель комиссии:
Глава Исполнительной власти города Баку
Члены комиссии:
заместитель министра иностранных дел Азербайджана
заместитель министра экономики Азербайджана
заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана
заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана
заместитель министра здравоохранения Азербайджана
заместитель министра образования Азербайджана
заместитель министра культуры Азербайджана
председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана
председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана
председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана
заместитель председателя Государственного таможенного комитета
чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России.
Министерству иностранных дел поручено направить уведомление российской стороне об изменениях, сделанных частью первой настоящего распоряжения.