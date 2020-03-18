Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской окружной железной дороги
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 марта принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской окружной железной дороги.
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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской окружной железной дороги
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