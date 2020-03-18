Азербайджанское представительство Верховного комиссариата ООН по делам беженцев ограничивает деятельность

БАКУ/Trend/ - Азербайджанское представительство Верховного комиссариата ООН по делам беженцев ограничивает прием в Центрах и иную социальную деятельность, сообщает в среду Trend со ссылкой на представительство.

Согласно информации, в соответствии с мерами правительства Азербайджана для обеспечения общественной безопасности, а также руководствуясь рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и инструкциями Генерального штаба Верховного комиссариата, деятельность ограничивается до очередного уведомления.

Все социальные рекомендации и услуги будут оказываться посредством телефона или же в ходе заранее назначенной встречи.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)