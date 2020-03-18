Азербайджанское представительство Верховного комиссариата ООН по делам беженцев ограничивает деятельность
БАКУ/Trend/ - Азербайджанское представительство Верховного комиссариата ООН по делам беженцев ограничивает прием в Центрах и иную социальную деятельность, сообщает в среду Trend со ссылкой на представительство.
Согласно информации, в соответствии с мерами правительства Азербайджана для обеспечения общественной безопасности, а также руководствуясь рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и инструкциями Генерального штаба Верховного комиссариата, деятельность ограничивается до очередного уведомления.
Все социальные рекомендации и услуги будут оказываться посредством телефона или же в ходе заранее назначенной встречи.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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Азербайджанское представительство Верховного комиссариата ООН по делам беженцев ограничивает деятельность
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